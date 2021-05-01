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01.05.2021  13:43   

ДТП: На Салтовке таксист сбил велосипедиста (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Салтовке - авария.

На перекрёстке Героев Труда/Широнинцев в ДТП попал велосипедист.

Он был сбит таксистом.

Велосипедист жив, полиция на месте.

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит велосипедист
 
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