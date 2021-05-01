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01.05.2021  10:12   

Жесткое ДТП на Академика Павлова: в сеть слито видео момента аварии (ВИДЕО)

Авария произошла накануне вечером.

На Телеграмм-канал ХС Харьков, появилось видео момента ДТП  на Академика Павлова.

Авария произошла на перекрестке возле моста и Конюшенного переулка.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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