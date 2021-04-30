30.04.2021 19:17

Авиакатастрофа в Чугуеве: еще трое чиновников - под подозрением (ВИДЕО)

Сегодня, 30 апреля 2021 года следователи Государственного бюро расследований, сообщили о подозрении новым лицам, причастным к данному трагическому событию.

Как сообщает сайт ГБР, 30 апреля 2021 года следователи Государственного бюро расследований, по согласованию с процессуальными прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, сообщили о подозрении новым лицам, причастным к данному трагическоу событию, а именно:

- заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа;

- заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке.

Они подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов и халатном отношении к воинской службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Кроме того, прокуроры сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе депутату областного совета, который на момент катастрофы выполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Сейчас указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

С учетом дополнительно собранных доказательств также сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения лицам, которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям, а именно:

- командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

- бывшему командиру воинской части А4104;

- бывшему руководителю управления полетами на аэродроме Чугуев».

В начале мая 2021 года уже планируется завершение досудебного расследования указанного уголовного производства, после чего подозреваемым, их защитникам и потерпевшим будет предоставлены материалы производства для ознакомления.