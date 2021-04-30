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30.04.2021  19:17   

Авиакатастрофа в Чугуеве: еще трое чиновников - под подозрением (ВИДЕО)

Сегодня, 30 апреля 2021 года следователи Государственного бюро расследований, сообщили о подозрении новым лицам, причастным к данному трагическому событию.

Как сообщает сайт ГБР, 30 апреля 2021 года следователи Государственного бюро расследований, по согласованию с процессуальными прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, сообщили о подозрении новым лицам, причастным к данному трагическоу событию, а именно:
 
- заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа;
 
- заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке.
 
Они подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов и халатном отношении к воинской службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины).
 
Кроме того, прокуроры сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе депутату областного совета, который на момент катастрофы выполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
 
Сейчас указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
 
С учетом дополнительно собранных доказательств также сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения лицам, которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям, а именно:
 
- командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
 
- бывшему командиру воинской части А4104;
 
- бывшему руководителю управления полетами на аэродроме Чугуев».
 
В начале мая 2021 года уже планируется завершение досудебного расследования указанного уголовного производства, после чего подозреваемым, их защитникам и потерпевшим будет предоставлены материалы производства для ознакомления.
 
 

 
Источник:   ГБР
 Тэги:  авиакатастрофа, чугуев, харьков, подозрение
 
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