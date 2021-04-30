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30.04.2021  17:38   

Осторожно, мошенники! Ликвидирован call-центр аферистов (ФОТО, ВИДЕО)

Его работники похищали деньги с банковских карт граждан.

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленники, используя методы социальной инженерии, сначала выспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам, выводили деньги.
 
Чтобы у людей не возникало подозрений, они разработали целую схему: представлялись сотрудниками банковских учреждений и даже привлекали к решению проблемы так называемых «полицейских». 
 
Мошенническую схему разоблачила харьковская киберполиция совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции. 
 
Организовали деятельность call-центра 25-летний местный житель совместно с двумя администраторами.
 
Фигуранты привлекли к работе операторов для которых разработали подробные инструкции мошеннических действий.
 
Также организатор на хакерских форумах покупал базы данных клиентов банков, которым звонили сотрудники call-центра под видом сотрудников финучреждения. 
 
Гражданам сообщали, что с их банковских карточек якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера.
 
Далее граждан переключали на других работников call-центра, которые сообщали «детали» о «ситуации с банковским счетом».
 
Операторы также уверяли потерпевших, что информацию о якобы мошеннических действиях будет передана в полицию. 
 
После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского.
 
Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.
 
Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо назвать ему код с SMS.
 
Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.
 
Среди обманутых - граждане Украины и стран СНГ. 
 
По местам проживания фигурантов и в офисном помещении, где располагался сall-центр, сотрудники полиции провели обыск.
 
Изъято более 70 компьютеров и такое же количество телефонов.
 
Обыски проводились с привлечением сотрудников  особого назначения полиции Харьковщины.
 
Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших и окончательную сумму ущерба. 
 
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишение свободы.
 
Решается вопрос о объявлении подозрения фигурантам.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская окружная прокуратура. 
 
Департамент киберполиция Национальной полиции Украины 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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