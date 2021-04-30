30.04.2021 17:38
Осторожно, мошенники! Ликвидирован call-центр аферистов (ФОТО, ВИДЕО)
Его работники похищали деньги с банковских карт граждан.
Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленники, используя методы социальной инженерии, сначала выспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам, выводили деньги.
Чтобы у людей не возникало подозрений, они разработали целую схему: представлялись сотрудниками банковских учреждений и даже привлекали к решению проблемы так называемых «полицейских».
Мошенническую схему разоблачила харьковская киберполиция совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции.
Организовали деятельность call-центра 25-летний местный житель совместно с двумя администраторами.
Фигуранты привлекли к работе операторов для которых разработали подробные инструкции мошеннических действий.
Также организатор на хакерских форумах покупал базы данных клиентов банков, которым звонили сотрудники call-центра под видом сотрудников финучреждения.
Гражданам сообщали, что с их банковских карточек якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера.
Далее граждан переключали на других работников call-центра, которые сообщали «детали» о «ситуации с банковским счетом».
Операторы также уверяли потерпевших, что информацию о якобы мошеннических действиях будет передана в полицию.
После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского.
Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.
Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо назвать ему код с SMS.
Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.
Среди обманутых - граждане Украины и стран СНГ.
По местам проживания фигурантов и в офисном помещении, где располагался сall-центр, сотрудники полиции провели обыск.
Изъято более 70 компьютеров и такое же количество телефонов.
Обыски проводились с привлечением сотрудников особого назначения полиции Харьковщины.
Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших и окончательную сумму ущерба.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишение свободы.
Решается вопрос о объявлении подозрения фигурантам.
Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская окружная прокуратура.
Департамент киберполиция Национальной полиции Украины
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