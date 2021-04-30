30.04.2021 17:38

Осторожно, мошенники! Ликвидирован call-центр аферистов (ФОТО, ВИДЕО)

Его работники похищали деньги с банковских карт граждан.

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленники, используя методы социальной инженерии, сначала выспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам, выводили деньги.

Чтобы у людей не возникало подозрений, они разработали целую схему: представлялись сотрудниками банковских учреждений и даже привлекали к решению проблемы так называемых «полицейских».

Мошенническую схему разоблачила харьковская киберполиция совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции.

Организовали деятельность call-центра 25-летний местный житель совместно с двумя администраторами.

Фигуранты привлекли к работе операторов для которых разработали подробные инструкции мошеннических действий.

Также организатор на хакерских форумах покупал базы данных клиентов банков, которым звонили сотрудники call-центра под видом сотрудников финучреждения.

Гражданам сообщали, что с их банковских карточек якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера.

Далее граждан переключали на других работников call-центра, которые сообщали «детали» о «ситуации с банковским счетом».

Операторы также уверяли потерпевших, что информацию о якобы мошеннических действиях будет передана в полицию.

После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского.

Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.

Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо назвать ему код с SMS.

Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.

Среди обманутых - граждане Украины и стран СНГ.

По местам проживания фигурантов и в офисном помещении, где располагался сall-центр, сотрудники полиции провели обыск.

Изъято более 70 компьютеров и такое же количество телефонов.

Обыски проводились с привлечением сотрудников особого назначения полиции Харьковщины.

Сейчас правоохранители устанавливают потерпевших и окончательную сумму ущерба.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишение свободы.

Решается вопрос о объявлении подозрения фигурантам.

Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская окружная прокуратура.

Департамент киберполиция Национальной полиции Украины