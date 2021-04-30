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30.04.2021  17:18   

ДТП: Жесткая встреча на повороте, момент аварии (ВИДЕО

О столкновении сообщают очевидцы.

На Телеграмм-канале Автомобильный Харьков размещено видео момента аварии на Киргизской.

ДТП  произошло сегодня -  легковушка торпедировала другую на повороте.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, момент аварии
 
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