ДТП: Жесткая встреча на повороте, момент аварии (ВИДЕО

О столкновении сообщают очевидцы.
На Телеграмм-канале Автомобильный Харьков размещено видео момента аварии на Киргизской.
ДТП произошло сегодня - легковушка торпедировала другую на повороте.
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В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В выходные - в Харькове до 20 градусов тепла
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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