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30.04.2021  18:49   

Стрельба на ХТЗ: двое мужчин ранены (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 апреля 2021 года около 15:44 в отдел полиции № 1 ХРУП № 2 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Архитектора Алешина.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в очереди к буфету, который работает на вынос, между гражданами возник словесный конфликт.
 
В ходе которого 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30 и 39-летних мужчин.
 
Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливают следователи.
 
Как ранее сообщал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта."У одного мужчины ранения в голову и ноги, у другого — в живот и грудь. Ранения непроникающие. Травмы несерьезные. Обоих доставили в больницу скорой помощи", — сказал Забашта.
 

 

 

Источник:   Суспильне, ГУНП
 Тэги:  стрельба, ранен парень, харьков, хтз
 
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