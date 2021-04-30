30.04.2021 18:49

Стрельба на ХТЗ: двое мужчин ранены (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 апреля 2021 года около 15:44 в отдел полиции № 1 ХРУП № 2 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Архитектора Алешина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в очереди к буфету, который работает на вынос, между гражданами возник словесный конфликт.

В ходе которого 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30 и 39-летних мужчин.

Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливают следователи.