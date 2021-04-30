Стрельба на ХТЗ: двое мужчин ранены (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
Об инциденте сообщают очевидцы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 апреля 2021 года около 15:44 в отдел полиции № 1 ХРУП № 2 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Архитектора Алешина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в очереди к буфету, который работает на вынос, между гражданами возник словесный конфликт.
В ходе которого 34-летний мужчина достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и несколько раз выстрелил в сторону 30 и 39-летних мужчин.
Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливают следователи.
Как ранее сообщал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта."У одного мужчины ранения в голову и ноги, у другого — в живот и грудь. Ранения непроникающие. Травмы несерьезные. Обоих доставили в больницу скорой помощи", — сказал Забашта.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.