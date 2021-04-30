Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль сбил насмерть молодого мужчину
30.04.2021  13:32   

Под Харьковом автомобиль сбил насмерть молодого мужчину

В результате ДТП погиб пешеход. Его личность устанавливается.


 

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

По словам правоохранителей, авария произошла 28 апреля около 23:30 возле дома № 277 по улице Сумской Шлях в поселке Солоницевка. 40-летний водитель автомобиля «Volkswagen Sharan» не справился с управлением и сбил неизвестного мужчину в возрасте около 30-35 лет. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Следсвателем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, солоницевка
 
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