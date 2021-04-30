Смерть на крыше гаража. Спасатели спустили на землю тело мужчины

В Дергачах мужчине, занимавшемуся строительными работами на крыше, стало плохо и он умер.
29 апреля в 17:22 бригада скорой медицинской помощи обратились к спасателям с просьбой помочь спустить с крыши гаража мужчину без сознания для оказания ему медицинской помощи. Мужчина занимался ремонтными работами и в это время ему стало плохо.
Прибывшие на место вызова спасатели при помощи лестницы дали возможность попасть медикам на крышу гаража. К сожалению врачи констатировали смерть мужчины. Сотрудники Службы спасения с помощью спасательных веревок и бандажей спустили на землю тело умершего. Все обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли мужчине, травмировавшемуся мотоблоком. Нога пострадавшего была пробита фрезой мотоблока во время выполнения хозяйственных работ.
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