Главная Новости Криминал и происшествия Смерть на крыше гаража. Спасатели спустили на землю тело мужчины
30.04.2021  11:00   

Смерть на крыше гаража. Спасатели спустили на землю тело мужчины

В Дергачах мужчине, занимавшемуся строительными работами на крыше, стало плохо и он умер.

29 апреля в 17:22 бригада скорой медицинской помощи обратились к спасателям с просьбой помочь спустить с крыши гаража мужчину без сознания для оказания ему медицинской помощи. Мужчина занимался ремонтными работами и в это время ему стало плохо.

Прибывшие на место вызова спасатели при помощи лестницы дали возможность попасть медикам на крышу гаража. К сожалению врачи констатировали смерть мужчины. Сотрудники Службы спасения с помощью спасательных веревок и бандажей спустили на землю тело умершего. Все обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли мужчине, травмировавшемуся мотоблоком. Нога пострадавшего была пробита фрезой мотоблока во время выполнения хозяйственных работ.

Тэги:  спасатели, медики, помощь
 
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