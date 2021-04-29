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29.04.2021  18:41   

ДТП на мосту: Столкновение трех авто остановило движение (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Балашовском мосту - ДТП.

Столкнулись три легковушки, пробка в обе стороны.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, мост, пробка
 
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