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29.04.2021  19:07   

Нашли в лесу: Заблудившегося дедушку вернули домой (ФОТО, Обновлено)

Пожилой мужчина страдает потерей памяти.

На Харьковщине полицеРозыск 29.04.2021 17:40 
 
Правоохранители обнаружили его в лесополосе неподалеку от села. 
Как сообщает ГУ Нацполиции, 29 апреля 2021 года в отделение полиции № 2 Богодуховского РВП поступило сообщение о том, что около 7:00 ушел из дома и не вернулся 85-летний свекор заявительницы. 
 
На поиски пропавшего был ориентирован весь личный состав отделения полиции.
 
Правоохранители начали поисковые мероприятия, отрабатывалы все возможные места, где мог бы быть дедушка, опрашивали местных жителей. 
 
Уже через несколько часов поиски принесли результат.
 
Полицейские обнаружили дедушку в лесополосе в полутора километрах от с. Лютовки Богодуховский района.
 
Дедушка не мог самостоятельно найти дорогу домой. 
 
Мужчину доставили домой и провели профилактическую беседу с его родственниками. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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