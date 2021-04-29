29.04.2021 17:58

Афера на 100 миллионов: деньги возвращены государству

Обвинительные акты отправлены в суд.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении должностного лица одного из предприятий города Харькова по факту умышленного уклонение от уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Следствием установлено, что должностное лицо одного из предприятий города Харькова, достоверно зная, что оборотных денежных средств на счетах общества достаточно для погашения соответствующих задолженностей перед бюджетом, с целью уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, использовала такие средства на хозяйственные нужды и не уплатила единый взнос, что привело к фактическому непоступлении в государственный целевой фонд Украины средств в особо крупных размерах.

Благодаря принятыми в ходе досудебного расследования уголовного производства мэрам обеспечено возмещение причиненного государству ущерба на общую сумму более 100 млн гривен.

По результатам расследования обвинительные акт по факту умышленного уклонение от уплаты единого взноса, что привело к фактическому непоступлении в фонды общеобязательно государственного социального страхования средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212-1 УК Украины) направлен в апреле 2021 года к суда.

Досудебное расследование осуществляли следователи следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.