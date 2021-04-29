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29.04.2021  15:59   

ДТП: Вылетел на встречку, чуть не убив семерых (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Харьковщине, в результате которой пострадали семь человек.

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 28 апреля 2021 года около 14:40 неподалеку села Хроли Харьковского района. 
 
Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ «21011» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 64-летнего водителя. 
 
В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ «21011» и трое его пассажиров 16, 17 и 18 лет, а также водитель «ВАЗ 21099» и его пассажиры - две 34-летние женщины. 
 
Сведения по данному факту Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков, вылетел на встречку, семь пострадавших, хролы
 
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