29.04.2021 15:59

ДТП: Вылетел на встречку, чуть не убив семерых (ФОТО)

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на Харьковщине, в результате которой пострадали семь человек.

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 28 апреля 2021 года около 14:40 неподалеку села Хроли Харьковского района.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ «21011» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ «21011» и трое его пассажиров 16, 17 и 18 лет, а также водитель «ВАЗ 21099» и его пассажиры - две 34-летние женщины.

Сведения по данному факту Внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.