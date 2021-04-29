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29.04.2021  15:19   

Внимание! Вышел из дома и пропал парень

Третий день не могут найти Дмитрия Пироженко.

На Телеграмм-канале ХХ появилось обращение за помощью в поиске Дмитрия Пироженко.

Парень пропал  в районе метро Алексеевская.

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, алексеевка
 
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