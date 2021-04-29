29.04.2021 12:24

На Салтовке спасатели эвакуировали 5 человек из задымленного подъезда (ФОТО, ВИДЕО)

29 апреля в 11:50 произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по ул. Зубенко, 50.





К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 в автолестнице. По словам пожарных, в квартире на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м. С задымленного подъезда спасатели эвакуировали 5 жителей дома.



В 12:12 пожар был локализован, а в 12:27 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.