Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке спасатели эвакуировали 5 человек из задымленного подъезда (ФОТО, ВИДЕО)
29.04.2021  12:24   

На Салтовке спасатели эвакуировали 5 человек из задымленного подъезда (ФОТО, ВИДЕО)

29 апреля в 11:50 произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по ул. Зубенко, 50.



К месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 в автолестнице. По словам пожарных, в квартире на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на площади около 10 кв.м. С задымленного подъезда спасатели эвакуировали 5 жителей дома.

В 12:12 пожар был локализован, а в 12:27 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.

Тэги:  пожар, дом, харьков
 
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