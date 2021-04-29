29.04.2021 11:31

Харьковские патрульные оперативно сопровождали автомобиль с роженицей (ВИДЕО)

Утром, 28 апреля на улице Семиградской к патрульным обратился мужчина и сообщил, что в его авто находится дочь и у нее начинаются роды.



По словам правоохранителей, мужчина попросил сопроводить их в роддом, так как из-за больших пробок он не сможет доехать быстро.



Патрульные включили световые и звуковые сигналы и сопроводили авто к роддому, где будущую мать уже ждали медики.