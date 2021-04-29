Харьковские патрульные оперативно сопровождали автомобиль с роженицей (ВИДЕО)

Утром, 28 апреля на улице Семиградской к патрульным обратился мужчина и сообщил, что в его авто находится дочь и у нее начинаются роды.
По словам правоохранителей, мужчина попросил сопроводить их в роддом, так как из-за больших пробок он не сможет доехать быстро.
Патрульные включили световые и звуковые сигналы и сопроводили авто к роддому, где будущую мать уже ждали медики.
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