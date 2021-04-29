Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке задержали контрабанду спиртного и автозапчастей из РФ
29.04.2021  10:21   

На Гоптовке задержали контрабанду спиртного и автозапчастей из РФ

В пункте пропуска Гоптовка сотрудники таможни незаконное перемещение автозапчастей и алкогольных напитков через государственную границу.

В первом случае гражданин Украины, направляясь из РФ в Украину на легковом автомобиле пытался провезти  алкогольные напитки и запасные части к автомобилям в ассортименте - фары, датчики, подушки безопасности, электронные системы и тому подобное. Никаких документов на оборудование, подтверждающих стоимость указанных товаров, мужчина не смог предъявить.

По данным Единой автоматизированной информационной системы гражданин отсутствовал в Украине менее суток.

Во втором случае гражданин Украины, также следуя из РФ в Украину через перевозил незадекларированные электронные устройства, которые используются для подмотки/скручивании показан тахографов и спидометров грузовых автомобилей в количестве 58 штук.

Ориентировочная  стоимость товаров составила 52000 гривен. В обоих случаях Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил по ст.472 таможенного кодекса Украины. В отношении граждан составлены протоколы, товар изъять.

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  гоптовка, таможня, алкоголь, автозапчасти
 
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