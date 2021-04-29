Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП под Харьковом пострадали 7 человек
29.04.2021  09:41   

В ДТП под Харьковом пострадали 7 человек

Водители транспортных средств и их пассажиры с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Авария произошла 28 апреля около 14:40 недалеко от с. Хроли Харьковского района.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ «21011» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099» под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ «21011» и трое его пассажиров 16, 17 и 18 лет, а также водитель «ВАЗ 21099» и его пассажиры - две 34-летние женщины.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, хроли
 
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