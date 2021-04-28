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28.04.2021  19:31   

Смертельное ДТП: Водитель погиб, врезавшись в столб (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Алексеевке - смертельное ДТП.
 
На Победе водитель Жигулей врезался столб и скончался на месте.
 
Подробностей пока нет.
 
 
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