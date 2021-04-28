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28.04.2021  16:58   

Стащила мешок с полумиллионом гривен: под подозрением - сотрудница Укрпочты (ФОТО)

Женщину подозревают в краже 530 тысяч гривен, предназначенными для выплат пенсий, переводов и денежной помощи.

Под процессуальным  руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении начальнице главной кассы одного из отделений АО «Укрпочта» по факту завладения чужим имуществом в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что начальник главной кассы одного из отделений почтовой связи в г. Лозовая, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила страховой мешок с деньгами, предназначенными для выплат пенсий, переводов и денежной помощи.
 
Отсутствие мешка с деньгами обнаружили сотрудники учреждения в селе Слободское, во время перевозки почты служебным автомобилем.
 
Сумма причиненного имущественного ущерба составляет почти 530 тыс. грн.
 
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
 
Следственные действия продолжаются, проверяется причастность еще одной сотрудницы учреждения к совершению указанного уголовного правонарушения.
 
Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кража, воровство, харьков, пенсии, переводы, денежная помощь, мешок с деньгами, полмиллиона, укрпочта
 
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