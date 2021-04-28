28.04.2021 16:58

Стащила мешок с полумиллионом гривен: под подозрением - сотрудница Укрпочты (ФОТО)

Женщину подозревают в краже 530 тысяч гривен, предназначенными для выплат пенсий, переводов и денежной помощи.

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении начальнице главной кассы одного из отделений АО «Укрпочта» по факту завладения чужим имуществом в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Роман Травкин, досудебным расследованием установлено, что начальник главной кассы одного из отделений почтовой связи в г. Лозовая, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила страховой мешок с деньгами, предназначенными для выплат пенсий, переводов и денежной помощи.

Отсутствие мешка с деньгами обнаружили сотрудники учреждения в селе Слободское, во время перевозки почты служебным автомобилем.

Сумма причиненного имущественного ущерба составляет почти 530 тыс. грн.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Следственные действия продолжаются, проверяется причастность еще одной сотрудницы учреждения к совершению указанного уголовного правонарушения.

Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Лозовского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.