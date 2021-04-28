Главная Новости Криминал и происшествия ДТП в центре: Под колеса авто попал скутерист (ВИДЕО)
28.04.2021  16:39   

ДТП в центре: Под колеса авто попал скутерист (ВИДЕО)

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, в центре Харькова - ДТП.

На Московском проспекте сбили парня на скутере.

Его забрала в скорая. 

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит скутерист
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.04 Криминал и происшествия ДТП: Сбит велосипедист на Киргизской (ФОТО) 28.04 Криминал и происшествия ДТП на окружной: Разбился мотоциклист, влетев в японца (ВИДЕО) 27.04 Криминал и происшествия Внимание! Розыск очевидцев ДТП - сбит пешеход (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 