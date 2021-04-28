ДТП в центре: Под колеса авто попал скутерист (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 28 апреля Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 28 апреля В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.