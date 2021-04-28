ДТП на окружной: Разбился мотоциклист, влетев в японца (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
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Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.
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