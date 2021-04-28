28.04.2021 14:51

Карантин: Копы наводят шорох, проверяя соблюдение норм (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители составили 162 протокола и обнаружили почти 1000 нарушителей масочного режима в общественных местах.

С целью контроля за выполнением требований и запретов, определенных постановлением Кабмина Украины, полицейские постоянно проводят профилактические мероприятия в метрополитене, на маршрутах общественного транспорта, проверяют рынки, заведения общепита и торговли, места отдыха граждан, развлекательные заведения.

При виявленні порушників правоохоронці, в першу чергу, проводять з ггражданами разъяснительную работу и предупреждают об отвественности за нарушенние карантинних мероприятий - привлечении к адміністративной ответственности.

З 11 апреля полицейские Харкова і области по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины про административные правонарушения составили 17 протоколов на руковолдителдей ппредприятий, учреждений, організацій; 21 - на руководителей учреждений питания; 94 – работников предприятий и 4 - на перевозчиков.

Также полицейские вынесли 988 постановлений по ч. 2 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из которых: 126 – за пребывания граждан в общественном транспорте без респираторов или защитных масок, и 862 – за пребывания без одетых средств индивидуальной защиты в общественных зданиях, сооружениях и других общественных местах.

Только в харьковском метрополитене полицейские привлекли к ответственности 95 нарушителей, которые находились без одетых средств индивидуальной защиты - респираторов или защитных масок.

Напоминаем, что за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.