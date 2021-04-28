28.04.2021 12:02

43 млн гривен и 800 кг серебра в банковских слитках: СБУ накрыло конвертационный центр

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюта.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР / ЛНР».





По словам силовиков организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и граждане из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».



Отмечается, что конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.





Сотрудники СБ Украины задокументировали проведения организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.





Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

более 43 млн грн;

более 800 кг серебра в банковских слитках;

компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;

документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно с этим Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что ДВБ Нацполиции установила группу лиц, которые требовали с жительницы Харькова 50 000 долларов несуществующего долга, угрожая убийством родных