Дама с собачкой подрабатывала наркокурьером и попалась патрульным (ФОТО)

Гражданка выгуливая своего питомца делала наркотические "закладки" по Харькову.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Днем, 27 апреля, сотрудники патрульной полиции получили сообщение о подозрительной личности на проспекте Гагарина. Заявитель рассказал, что женщина что-то прикапывала в землю и делала фото на мобильный телефон. Также он предоставил детальное описание гражданки.
Инспекторы передали ориентировку в радиоэфир и немедленно начали поиск женщины. По словам правоохранителей, во время патрулирования прилегающей территории они обнаружили похожую по описанию гражданку. В ходе осмотра было обнаружено 35 свертков с наркотическими веществами синтетического и растительного происхождения, которые она распространяет путем "закладок".
Для дальнейшего установления обстоятельств происшествия и проведения необходимых следственных действий, патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Женщина также указала на 20 мест, где уже оставила такие свертки. "Закладки" изъяты и переданы на экспертизу.
Ранее сообщалось, что Червонозаводский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 113 500 грн мужчине, который подозревается в хранении наркотических средств и психотропных веществ.
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