Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове при пожаре отравилась угарным газом 6-летняя девочка (ФОТО)
28.04.2021  10:29   

В Харькове при пожаре отравилась угарным газом 6-летняя девочка (ФОТО)

Во время пожара на улице Полевой эвакуировано 15 человек.

Пожар на улице Полевой, 55 произошел 28 апреля в 02:20. Возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже двухэтажного здания.

На место пожара прибыли 3 пожарных автоцистерны, автолестница и автомобиль газодымозащитной службы и 18 человек личного состава ГСЧС. По словам спасателей, в одной из комнат горели домашние вещи и чердачное перекрытие на площади 20 кв.м. Учитывая сильное задымление и угрозу дальнейшего распространения огня, спасатели оперативно организовали эвакуацию людей наружу. Всего на свежий воздух вывели 15 человек. В это же время 50-летний мужчина, пытаясь самостоятельно эвакуироваться, получил травму ноги, а 6-летняя девочка - отравление угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

В 3:41 пожарные локализовали возгорание, в 5:08 - полностью его ликвидировали.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, полевая
 
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