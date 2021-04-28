Выпивали, заснули с сигаретой, загорелись. Пожар на Ньютона (ВИДЕО)

Пожар с пострадавшими произошел в Слободском районе Харькова.
27 апреля в 22:42 очевидцы заметили густой дым, который валил из одного из окон жилого пятиэтажного дома на ул. Ньютона, 139 и вызвали пожарных.
На место происшествия прибыли 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 автолестница. Пожарные установили, что в квартире на втором этаже горят домашние вещи на площади около 4 кв.м. Во время пожара пострадал мужчина 1969 года рождения, получил ожоги верхних конечностей, от госпитализации отказался. С задымленного подъезда спасатели эвакуировали 5 жителей дома.
В 23:01 пожар был локализован, а в 23:38 полностью ликвидирован. Причина и ущерб устанавливаются.
В тоже время очевидцыв соцсетях сообщили, что в квартире проходило застолье, в ходе которого нетрезвые граждане уснули с сигаретами, что и стало причиной пожара.
Напомним, в квартире жилого 5-ти этажного дома по проспекту Тракторостроителей 71-Б произошел пожар. 38-летний владелец квартиры курил в кровати и уснул с сигаретой.
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