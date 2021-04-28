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28.04.2021  08:53   

Харьковские пожарные при тушении огня спасли человека

Во время тушения пожара спасатели вынесли хозяина квартиры 1972 года рождения.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в Новой Водолаге поступило 27 апреля в 21:56.

К месту пожара прибыло дежурное отделение на автоцистерне. На момент прибытия пожарных в квартире на 2-м этаже горели домашние вещи и пол. Площадь пожара составила около 4 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели спасли 49-летнего владельца квартиры.

Пожар локализован в 22:10, ликвидирован в 23:15. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, мчс, спасли человека
 
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