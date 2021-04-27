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27.04.2021  20:04   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП - сбит пешеход (ФОТО)

Авария произошла на Южной Салтовке в ночь на 7 марта 2021 года.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 марта 2021 года около 00:30 на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау автомобиль «Honda Civic» совершил наезд на пешехода.
 
В результате ДТП 42-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. 
 
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства. 
 
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу. 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, розыск очевидцев, харьков, авария, сбит пешеход
 
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