27.04.2021 20:04

Внимание! Розыск очевидцев ДТП - сбит пешеход (ФОТО)

Авария произошла на Южной Салтовке в ночь на 7 марта 2021 года.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 7 марта 2021 года около 00:30 на перекрестке улицы Краснодарской и проспекта Льва Ландау автомобиль «Honda Civic» совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП 42-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.