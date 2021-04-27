Главная Новости Криминал и происшествия Сахарный аферист: мошеннику сообщили о подозрении
27.04.2021  19:30   

Сахарный аферист: мошеннику сообщили о подозрении

Злоумышленник под предлогом продажи сахара незаконно завладел деньгами потерпевших на общую сумму почти 7 тысяч гривен.

Как сообщает ГУ НАцполиции, мужчина подходил на улице к потенциальным жертвам и предлагал купить у него мешок сахара за пол цены. Доверчивые граждане отдавали мужчине деньги. Правонарушитель обещал привезти сахар покупателям прямо домой, но вместо этого шел в неизвестном направлении.
 
Первое заявление о мошеннике поступила в полицию 8 апреля. За две недели полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний ранее судимый житель Купянского района. В целом мужчина обманул 10 человек.
 
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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