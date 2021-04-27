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27.04.2021  19:34   

ДТП: Таксист и легковушка не поделили дорогу (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграм-канал Веха, на Полтавском шляхе - ДТП.

За Танковым училищем столкнулись такси и легковушка, 

Подробностей пока нет. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, такси
 
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