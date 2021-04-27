27.04.2021 19:02

Приобретал, хранил и сбывал психотропы: вынесен приговор (ФОТО)

Наркосбытчик сядет на 6 лет с конфискацией имущества.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Сергей Сотник, установлено, что в декабре 2020 года, через сеть интернет злоумышленник покупал оптовыми партиями опасное психотропное вещество, которое расфасовал по сверткам и раскладывал их по территории Индустриального района. Харькова, по цене 100 грн за один сверток.

Так, во время очередного разложения свертков злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и во время его личного обыска обнаружено и изъято расфасованных 37 полимерных пакетов с особо опасным психотропным веществом PVP. Кроме того, установлено, что за время своей преступной деятельности 27-летний мужчина успел разложить 28 свертков, которые в дальнейшем были изъяты правоохранителями.

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 23.04.2021 лицо признано виновным по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 307 и ч.2 ст. 307 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда вступит в законную силу после истечения сроков на апелляционное обжалование.