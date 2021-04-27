27.04.2021 16:57

Тридцать ударов ножом: убийце и грабителю вынесен приговор

Учинивший кровавую расправу рецидивист приговорен к 14 годам за решеткой.

При поддержке публичного обвинения областной прокуратурой 19 апреля 2021 года Московский районный суд. Харькова признал виновным 24-летнего харьковчанина в умышленном убийстве и разбое (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы на 14 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Установлено, что 22 мая 2018 года ранее судимый, безработный и пьяный мужчина, спускался по лестнице дома, в котором жил, и встретил соседку — женщину преклонного возраста.

Между ними возникла бытовая ссора, в ходе которой мужчина втолкнул потерпевшую до ее квартиры, вошел в нее сам и закрыл дверь.

Злоумышленник достал из-под одежды нож и, угрожая им, стал требовать, чтобы соседка отдала ему деньги.

Женщина стала кричать и звать на помощь.

Злоумышленник, осознавая, что на крики могут прийти другие соседи, стал наносить удары потерпевшей ножом.

Используя свое физическое превосходство, мужчина нанес женщине не менее 30 ударов, от чего потерпевшая упала на пол и потеряла сознание.

Злоумышленник, преодолев сопротивление потерпевшей, осмотрел квартиру, завладел деньгами в сумме около 5 тыс. грн и покинул место преступления.

Женщину госпитализировали в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева Национальной академии медицинских наук Украины.

Через несколько дней от полученных ранений она скончалась.

Обвиняемый свою вину не признавал, однако доказательств, предоставленных прокурором, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Приговор суда вступит в законную силу после истечения срока на его апелляционное обжалование.