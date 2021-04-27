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27.04.2021  16:31   

ДТП: Паровозик из трех легковушек (ФОТО)

Об аварии сообщаю очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Полавском шляхе - ДТП.

Здесь три легквых авто оргнизовали паровозик.

По предварительной  информации пострадавших нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, паровозик
 
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