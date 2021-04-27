Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели извлекли застрявшего котенка из-под железобетонной плиты на Харьковщине
27.04.2021  12:41   

Спасатели извлекли застрявшего котенка из-под железобетонной плиты на Харьковщине

Котенок застрял между железобетонных плит и долгое время не мог самостоятельно вылезти на волю.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

27 апреля к спасателям обратилась жительница Балаклее. Она сообщила, что напротив ее жилого дома под железобетонной плитой застрял котенок и долгое время не может самостоятельно из под нее вылезти.

Для спасения животного к месту вызова прибыли спасатели. С помощью специального оборудования животное достали из-под плиты и передали местным жителям. Спасатели отметили, что сейчас с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что  спасатели пожарно-спасательного поста из поселка Белый Колодец Волчанского района заметили напуганного бобра на фасаде пожарного депо.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, гсчс, котенок
 
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