27.04.2021 12:41

Спасатели извлекли застрявшего котенка из-под железобетонной плиты на Харьковщине

Котенок застрял между железобетонных плит и долгое время не мог самостоятельно вылезти на волю.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

27 апреля к спасателям обратилась жительница Балаклее. Она сообщила, что напротив ее жилого дома под железобетонной плитой застрял котенок и долгое время не может самостоятельно из под нее вылезти.

Для спасения животного к месту вызова прибыли спасатели. С помощью специального оборудования животное достали из-под плиты и передали местным жителям. Спасатели отметили, что сейчас с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что спасатели пожарно-спасательного поста из поселка Белый Колодец Волчанского района заметили напуганного бобра на фасаде пожарного депо.