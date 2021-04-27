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27.04.2021  10:22   

Короткое замыкание электропроводки и выгоревшая комната: причина и следствие пожара в Дергачевском районе

Пожар произошел в жилом доме в Дергачевском районе.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 26 апреля в 11:16. Сообщалось, что Двуречном Куте горит жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По словам пожарных, момент возникновения пожара дома хозяев не было, о пожаре сообщила соседка, когда увидела, что уже из окна жилого дома идет сильный густой дым.



Прибывшие спасатели установили, что огнем охвачена одна из комнат дома, горели мебель, домашние вещи и разный хлам. Площадь пожара составила около 8 м2. Огонь стремительно распространялся на весь конструктив строения.

В 11:35 пожарные оперативно локализовали огонь, а в 12:21 пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара короткое замыкание электросети.

Напомним, 21 апреля в Шевченковском районе из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар в деревянном частном доме.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, короткое замыкание
 
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