27.04.2021 08:50

Работали под прикрытием "криминальных авторитетов": в Харькове накрыли банду элитных автоугонщиков (ФОТО, ВИДЕО)

Похищенные автомобили они или перепродавали как двойники, или предлагали вернуть владельцам за вознаграждение.

Об этом рассказали в отделе коммуникаций областной полиции.

По словам правоохранителей, к совершению серии угонов автомобилей на территории нескольких областей была причастна преступная группировка с межрегиональными связями. В частности, в состав группы входили жители Харьковщины и Черкасской, а их преступную деятельность прикрывали два «криминальных авторитетов», которые жили в Черкасской области.

В результате спецоперации с привлечением бойцов корда и спецназовцев нескольких регионов, организатора и исполнителя угонов, которые находились в розыске за угон автомобиля и хулиганства соответственно, а также двух их «покровителей», которые имеют влияние в криминальной среде, 24 апреля задержали после очередной попытки завладеть автомобилем «Mersedes-Benz» в Харькове.

Всего, по словам правоохранителей, установлено 6 участников преступной организации, их подозревают в совершении восьми угонов автомобилей, которые они продавали как двойники, или возвращали владельцам за вознаграждение.

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий также установлено, что именно задержанные фигуранты, чтобы запугать полицейских, в декабре 2020 года подожгли автомобиль, которым пользовался начальник отдела управления уголовного розыска полиции Черкасской области.

В рамках спецоперации проведено более 50 санкционированных и неотложных обысков на территории Киева, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей. В результате в Харькове, в гаражах, которые задержанные использовали как места отстоя и переоборудования транспортных средств, выявлено шесть элитных автомобилей, которые были похищены ранее. Также у фигурантов изъяли деньги и банковские карты, оружие и боеприпасы, специальное оборудование для прописки ключей к авто (программаторы ключей), рации и мобильные телефоны, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственные номерные знаки, комплекты ключей от автомобилей, удостоверения сотрудников прокуратуры и суда.

Задержанных лиц для проведения первоочередных следственных действий доставили в Главное следственное управление Нацполиции и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала жителя Харьковской области - 47-летнего рецидивиста подозревают в угоне двух легковушек и мотоцикла.