26.04.2021 18:57

Провал аферы двух мошенников: под подозрением - экс-чиновник

Двое мужчин хотели завладеть недвижимостью женщины.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, расставшись с бывшей женой, решил завладеть ее недвижимостью и на основании заведомо подложных документов оформить на себя вещные права на дом, обратившись к государственному регистратору.

Так, регистратор, занимая соответствующую должность, с целью получения неправомерной выгоды, в 2020 году осуществил незаконную регистрацию прав на жилой дом общей площадью 137 кв. м, расположенный на территории Богодуховского района Харьковской области в пользу бывшего мужа владелицы домовладения, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму 1,6 млн грн.

04.02.2021 бывшему регистратору было сообщено о подозрении.

Поскольку государственный регистратор скрывался от органов следствия, 19.04.2021 его были разысканы, задержаны и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 130 тысяч гривен.

Санкция статьи в отношении регистратора предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, 11.12.2020 сообщено о подозрении бывшему мужу потерпевшей по факту мошенничества с использованием заведомо подложного документа, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Бывшему мужу потерпевшей была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Сейчас досудебное расследование в отношении бывшего мужа потерпевшей завершено.

Санкция статьи в отношении мужчины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.