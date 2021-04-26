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26.04.2021  17:37   

Избил битой и исчез: дебоширу сообщили о подозрении

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 апреля 2021 года в отдел полиции № 3 Харьковского РУП № 1 из больницы поступила информация о том, что в реанимационное отделение с травмами головы был госпитализирован 33-летний житель города Мерефа.
 
В совершении преступления оперативники отдела выявили 37-летнего злоумышленника.
 
В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что между мужчинами в магазине возник конфликт.
 
На улице злоумышленник догнал знакомого и нанес удар деревянной битой по голове.
 
Когда потерпевший упал на землю, злоумышленник нанес ему еще два удара и ушел в неизвестном направлении.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избил битоц хулиганство, харьков, дебошир, покушение, реанимация
 
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