26.04.2021 15:34

Убийство возле супермаркета: киллера подозревают в незаконном хранении оружия

49-летний злоумышленник после совершения в феврале убийства в Шевченковском районе Харькова спрятал орудие преступления.

Напомним, что 22 февраля до Харьковского районного управления полиции № 3 поступило сообщение о том, что в переулке Отакара Яроша слышать звук выстрела. По адресу правоохранители обнаружили тело 39-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки. Нападавшим оказался 49-летний ранее судимый харьковчанин.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования полицейские провели осмотр возле одного из домов в селе Зерновое Харьковской области, где обнаружили пистолет «Walther PPS». По результатам экспертизы, на пистолете обнаружены следы 49-летнего харьковчанина, причастного к убийству. Оружие он спрятал после совершения преступления.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного Кодекса Украины.