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26.04.2021  14:58   

Стрельба: убит мужчина и тяжело ранен другой - прокуратура обжалует мягкий приговор (ФОТО)

Прокуратура требует пожизненного лишения свободы мужчине, который стрелял по компании отдыхающих.

Изюмской окружной прокуратурой Харьковской области направлена апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд относительно обжалования приговора мужчине, который признан виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия (п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263 УК Украины).
 
По информации руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что 27 июня 2020 года в Барвенковском районе в лесу отдыхала компания людей, среди которых были и малолетние дети.
 
К ним подошел 53-летний мужчина и стал требовать, чтобы его отвезли домой. Услышав отказ, мужчина достал боевой пистолет Макарова и произвел несколько выстрелов в сторону отдыхающих. После того, как у стрелка закончились патроны, его задержали отдыхающие.
 
26-летний мужчина, в которого стрелял злоумышленник, от полученных травм скончался в тот же день.
 
Еще один пострадавший, 36-летний мужчина, получил тяжкие телесные повреждения. Из-за полученных огнестрельных ранений пострадавшему ампутировали правую ногу.
 
23 марта 2021 года приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области стрелка признали виновным в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения; законченном покушении на умышленное убийство, умышленном убийстве (п.1, п.7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч.1 ст. 263 УК Украины) и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
 
По мнению прокурора, указанное наказание не является достаточным, поскольку не соответствует тяжести совершенных уголовных правонарушений.
 
В связи с этим до Харьковского апелляционного суда направлено апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции с требованием назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.
 
 
Источник:   Прокуратура
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