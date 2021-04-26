На Харьковщине мужчина систематически избивал и унижал родную мать

Мужчину, который систематически издевался над собственной матерью, привлекли к уголовной ответственности
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По словам руководителя окружной прокуратуры Романа Травкина, безработный 44-летний мужчина, уже ранее был неоднократно судим за кражи и привлекался к админответственности за совершение домашнего насилия.
В состоянии алкогольного опьянения он продолжал применять физическое насилие в отношении своей матери и унижать ее, нецензурно выражаясь в ее адрес.
Кроме того, в январе и феврале текущего года горе-сын дважды цинично обворовывал свою мать.
По результатам предварительного расследования, злоумышленник признал свою вину и раскаивался и в связи с этим, между ним и потерпевшим заключено соглашение о примирении.
Судом утверждено соглашение о примирении между злоумышленником и потерпевшей и мужчина осужден по ст. 126-1, ч. 2 ст. 185 УК Украины с применением ст. 70 УК Украины к 3 месяцам ареста.
Ранее сообщалось, что 50-летний мужчина за совершение домашнего насилия в отношении своей матери получил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.
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