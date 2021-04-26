Хотели накурить заключенных В Харьковском СИЗО в посылке сидельцам обнаружили марихуану (ФОТО)

Сотрудники харьковского СИЗО перехватили наркотики в лекарственном препарате и сигаретах.
Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний.
Так, в Харьковском следственном изоляторе, в посылке, поступившей заключенному 1979 года рождения, в пачке с лекарственными травами было обнаружено вещество зеленого цвета, внешне похожее на каннабис.
В другом случае, в том же учреждении, во время досмотра посылки, поступившей заключенному, в пачке с сигаретами было обнаружено вещество зеленого цвета, внешне похожее на наркотическое.
Ранее сообщалось, что сотрудники харьковского СИЗО перехватили наркотики в варенье и конфете.
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