26.04.2021 12:45

Хотели накурить заключенных В Харьковском СИЗО в посылке сидельцам обнаружили марихуану (ФОТО)

Сотрудники харьковского СИЗО перехватили наркотики в лекарственном препарате и сигаретах.

Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний.

Так, в Харьковском следственном изоляторе, в посылке, поступившей заключенному 1979 года рождения, в пачке с лекарственными травами было обнаружено вещество зеленого цвета, внешне похожее на каннабис.

В другом случае, в том же учреждении, во время досмотра посылки, поступившей заключенному, в пачке с сигаретами было обнаружено вещество зеленого цвета, внешне похожее на наркотическое.

Ранее сообщалось, что сотрудники харьковского СИЗО перехватили наркотики в варенье и конфете.