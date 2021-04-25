25.04.2021 14:04

150 часов общественных работ за украденную куртку. Суд вынес приговор харьковчанину

Безработный мужчина попытался украсть куртку в торговом центре, но был задержан охраной магазина.

Об этом РЕДПОСТ стало известно из реестра судебных решений.

По данным следствия, 11 марта 2021 года зашел в магазин "Bershka", расположенный в ТРЦ "Дафи" на Героев Труда. В помещении магазина он выбрал мужскую куртку, спрятал ее в пакет и попытался незаметно выйти из магазина, не заплатив за товар. Однако мужчина был задержан сотрудниками охраны магазина и был передан сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе разбирательства фигурант свою вину признал полностью, раскаялся и просил назначить наказание в виде общественных работ.

23 апреля судья Киевского районного суда г. Харькова вынес приговор мужчине. Учитывая смягчающие обстоятельства - несудимость, имеет несовершеннолетнюю дочь на иждивении, - суд назначил обвиняемому наказание в виде 150 часов общественных работ. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

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