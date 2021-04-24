В Харькове в результате ДТП авто вылетело на обочину (ВИДЕО)

О дорожно-транспортном происшествии первые сообщили очевидцы в харьковских Телеграмм-каналах.
В Харькове днем 24 апреля произошло ДТП. Происшествие случилось на мосту на улице Деревянко. По словам очевидцев автомобиль Daewoo столкнулся с Peugeot. На место прибыли медики и правоохранители.
Информация о пострадавших не сообщается. Отмечается, что в сторону авиазавода собирается пробка.
Ранее сообщалось, что Mercedes ехал в сторону центра по Клочковской и при повороте на мост врезался в бордюр.
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Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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