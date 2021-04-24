24.04.2021 16:54

В Харькове в результате ДТП авто вылетело на обочину (ВИДЕО)

О дорожно-транспортном происшествии первые сообщили очевидцы в харьковских Телеграмм-каналах.

В Харькове днем 24 апреля произошло ДТП. Происшествие случилось на мосту на улице Деревянко. По словам очевидцев автомобиль Daewoo столкнулся с Peugeot. На место прибыли медики и правоохранители.

Информация о пострадавших не сообщается. Отмечается, что в сторону авиазавода собирается пробка.

Ранее сообщалось, что Mercedes ехал в сторону центра по Клочковской и при повороте на мост врезался в бордюр.

