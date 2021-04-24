24.04.2021 15:05

На Харьковщине во время пожара пострадала пожилая женщина

Пожар произошел в городе Изюм в многоквартирном доме 23 апреля.

По словам спасателей, в 17:35 к ним поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома.



Когда пожарные прибыли на место а момент вызова, они установили, что в квартире горели вещи и диван. Площадь возгорания составила 2м2. Из-за сильного задымления пострадала 76-летняя хозяйка квартиры. С отравлением угарным газом она была госпитализирована в Изюмскую ЦРБ.





В 17:55 пожар был локализован, а в 18:20 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в своей кровати сгорел заживо 81-летний мужчина.