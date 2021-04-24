Рецидивиста, ограбившему в Харькове трех женщин, отправили под домашний арест

Ранее судимый 36-летний злоумышленник с начала года напал на трех харьковчанок и завладел их вещами.
Раніше судимий 36-річний зловмисник з початку року напав на трьох харків’янок та заволодів їх речами.
3 квітня до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Сергія Борзенка невідомий заволодів речами 34-річної жінки: гаманцем, в якому знаходились 300 гривень, банківськими та дисконтними картками.
Оперативники відділу встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний мешканець Харківської області.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік з початку року пограбував трьох жінок.
Поліцейські вилучили у чоловіка майно потерпілих.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.
© Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/kradizhki/policzei-ski-xarkova-povidomili-pro-pidozru-choloviku-u-skojenni-grabezhiv/
Как сообщили в отделе коммуникациий областного главка, 3 апреля правоохранителям поступило сообщение о том, что по улице Сергея Борзенко неизвестный завладел вещами 34-летней женщины: кошельком, в котором находились 300 гривен, банковскими и дисконтными карточками.
Оперативники отдела быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Харьковской области.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
По словам правоохранителей, мужчина с начала года уже успел ограбить трех женщин.
Полицейские изъяли у мужчины имущество потерпевших.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений. Следственным судьей Ленинского районного суда г.. Харькова ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 4 апреля был задержан мужчина, который на железнодорожной платформе Южного вокзала напал на женщину, и угрожая ножом отобрал ювелирные украшения и деньги в сумме 200 гривен.
Комментариев: 0
Любые дела, требующие четкости, настойчивости и конкретики будут даваться легче обычного, так что не упустите хорошую возможность поставить все точки над i.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
влажность:
давление:
ветер: