24.04.2021 14:40

Рецидивиста, ограбившему в Харькове трех женщин, отправили под домашний арест

Ранее судимый 36-летний злоумышленник с начала года напал на трех харьковчанок и завладел их вещами.

Раніше судимий 36-річний зловмисник з початку року напав на трьох харків’янок та заволодів їх речами. 3 квітня до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Сергія Борзенка невідомий заволодів речами 34-річної жінки: гаманцем, в якому знаходились 300 гривень, банківськими та дисконтними картками. Оперативники відділу встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний мешканець Харківської області. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік з початку року пограбував трьох жінок. Поліцейські вилучили у чоловіка майно потерпілих. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. © Харківська область: © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/kradizhki/policzei-ski-xarkova-povidomili-pro-pidozru-choloviku-u-skojenni-grabezhiv/





Как сообщили в отделе коммуникациий областного главка, 3 апреля правоохранителям поступило сообщение о том, что по улице Сергея Борзенко неизвестный завладел вещами 34-летней женщины: кошельком, в котором находились 300 гривен, банковскими и дисконтными карточками.



Оперативники отдела быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Харьковской области.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.



По словам правоохранителей, мужчина с начала года уже успел ограбить трех женщин.



Полицейские изъяли у мужчины имущество потерпевших.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений. Следственным судьей Ленинского районного суда г.. Харькова ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 4 апреля был задержан мужчина, который на железнодорожной платформе Южного вокзала напал на женщину, и угрожая ножом отобрал ювелирные украшения и деньги в сумме 200 гривен.