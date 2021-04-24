24.04.2021 13:53

В Немышлянском районе неизвестный поджег автомобили на автостоянке. Пострадал охранник (ВИДЕО)

В Немышлянской районе Харькова ночью горели автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что вызов пожарным поступил 24 апреля в 1:40. Сообщалось, что на ул. Солнечная 2 горели автомобили на автомобильной стоянке.



К месту происшествия были направлены 2 отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 4 автомобиля: три автомобиля «Мersedes-Benz Sprinter", и "Ford Transit", Также было повреждено правое заднее крыло трактора JCB..



В результате пожара пострадал, 49 летний сторож автостоянки. Он был госпитализирован в 4-ю больницу СНМП с ожогами лица и верхних конечностей.



Спасатели локализовали огонь в 2:03 и ликвидировали его в 03:05.

Позже в соцсетях появилось видео момента возгорания автомобилей. На кадрах видно как неизвестный человек поджигает авто.