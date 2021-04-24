В Немышлянском районе неизвестный поджег автомобили на автостоянке. Пострадал охранник (ВИДЕО)

В Немышлянской районе Харькова ночью горели автомобили.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отмечается, что вызов пожарным поступил 24 апреля в 1:40. Сообщалось, что на ул. Солнечная 2 горели автомобили на автомобильной стоянке.
К месту происшествия были направлены 2 отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах. На время их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 4 автомобиля: три автомобиля «Мersedes-Benz Sprinter", и "Ford Transit", Также было повреждено правое заднее крыло трактора JCB..
В результате пожара пострадал, 49 летний сторож автостоянки. Он был госпитализирован в 4-ю больницу СНМП с ожогами лица и верхних конечностей.
Спасатели локализовали огонь в 2:03 и ликвидировали его в 03:05.
Позже в соцсетях появилось видео момента возгорания автомобилей. На кадрах видно как неизвестный человек поджигает авто.
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Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения
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