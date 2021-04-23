Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Иномарка снесла забор у элеватора (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
23.04.2021  17:57   

ДТП: Иномарка снесла забор у элеватора (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщют очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, возле элеватора  - ДТП.
 
Здесь Lexus влетел в забор.
 
Подробностей пока нет.
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в забор, внедорожник
 
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