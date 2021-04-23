В Харькове ночью патрульные задержали наркозакладчика

За ночную смену патрульные обнаружили 6 граждан, имевших с собой, вероятно, наркотические вещества
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По словам правоохранителей, ночью, 23 апреля патрулируя Киевский район города патрульные обратили внимание на мужчину, который заметив патрульных резко изменил направление движения. Патрульные остановили мужчину. Во время общения, он заметно нервничал и признался, что имеет при себе 11 пакетиков с наркотическим веществом.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Напомним, правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Днепропетровской области, который являлся владельцем телеграмм-канала по продаже наркотических веществ.. Мужчина организовал сеть по сбыту наркотических и психотропных веществ на территории Краснограда и Красноградского района Харьковской области.
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