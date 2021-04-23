23.04.2021 11:36

В пьяном угаре зарезал своего отца. Суд отправил убийцу на 8 лет за решетку

Киевский районный суд. Харькова признал виновным 33-летнего мужчину в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

07 июля 2020 года, находясь в общежитии по ул. Академика Вальтера во время застолья сына с отцом возникла ссора.



В ходе конфликта сын, взяв на кухне нож, нанес своему отцу два удара ножом в область туловища, в результате чего мужчина скончался.





21 апреля 2021 года Киевский райсуд. Харькова признал виновным мужчину в совершении преступления и назначил меру наказания в виде 8 лет лишения свободы.



Киевской окружной прокуратурой. Харькова в настоящее время решается вопрос о внесении апелляционной жалобы



Досудебное расследование осуществляли следователи Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что 17 апреля во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 41-летний хозяин квартиры нанес ножевое ранение 60-летнему гостю.